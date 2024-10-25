"فاشي والأكثر خطورة على أمريكا".. وودورد يكشف ما قاله له رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق عن ترامب

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة "مثل سلة المهملات بالنسبة للعالم"، وهو ينتقد الهجرة غير الشرعية في تجمع انتخابي في ولاية أريزونا.

وأضاف ترامب: "نحن أرض مكب نفايات، نحن مثل سلة المهملات بالنسبة للعالم، هذا ما حدث".

وتابع: "كما تعلمون، إنها المرة الأولى التي أقول فيها ذلك، وفي كل مرة أتحدث فيها عن ما فعلوه ببلدنا، أشعر بالغضب أكثر، هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها سلة المهملات، لكن هل تعلمون ماذا؟ إنه وصف دقيق للغاية".

ويسعى ترامب إلى إلقاء اللوم على نائب الرئيس كامالا هاريس بشأن الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وحاول تصوير المهاجرين غير الشرعيين على أنهم "قتلة وخطرون"، ويقول بانتظام إن أمريكا " تتعرض لغزو".