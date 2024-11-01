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(CNN)-- قال وزير خارجية ولاية جورجيا، براد رافينسبيرغر، الخميس، إن الولاية استهدفت بمعلومات مضللة عن الانتخابات، مشيرًا إلى مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع عن تزوير مزعوم لأصوات الناخبين لافتا إلى احتمالية أنه قد يكون نتيجة تدخل أجنبي.

الفيديو الأصلي، الذي ظهر على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، الخميس، حصل على أكثر من نصف مليون مشاهدة ويُزعم أنه يُظهر مهاجرًا من هايتي يدعي أنه صوت عدة مرات لنائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وقال رافنسبرغر إن "CISA (وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية) تجري تحقيقًا حاليًا.. وفي غضون ذلك، نطلب من إيلون ماسك (مالك منصة إكس) وقيادة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى إزالة هذا الأمر، من الواضح أن هذا مزيف وجزء من جهود التضليل".

وتواصلت CNN مع الحساب الذي يبدو أنه نشر الفيديو، الخميس ويظهر أنه نشط على إكس منذ عام 2009، لطلب معلومات وسياق حول المحتوى المنشور.

كما عزا مدير CISA السابق كريس كريبس الفيديو إلى "المزيد من الهراء من مزارع الحملات الروسية".