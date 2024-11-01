هاريس: ترامب سيدخل المكتب البيضاوي بـ"قائمة أعداء" إذا تم انتخابه

ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

(CNN)-- حذرت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الخميس، بشأن ما قد يعنيه فوز منافسها الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية.

ووصفت هاريس، في تصريحات من فعالية انتخابية برينو بولاية نيفادا، ترامب بأنه "غير مستقر، مهووس بالانتقام، ويسعى إلى السلطة غير المقيدة".

وقالت: "في أقل من 90 يومًا، إما هو أو أنا سنجلس في المكتب البيضاوي، واستمعوا، هذا ما يمكننا تخيله، أليس كذلك، لقد رأينا جميعا على شاشة التلفزيون، لقد رأيتم المكتب البيضاوي".

وأضافت: "تخيلوا ما سيكون عليه ذلك اليوم لأنه إذا تم انتخابه، فإن دونالد ترامب في اليوم الأول سيدخل ذلك المكتب بقائمة أعداء، عندما يتم انتخابي، سأدخل بقائمة مهام نيابة عنكم".

وكان الرئيس السابق أشار إلى بعض كبار القادة الديمقراطيين باعتبارهم "العدو من الداخل"، أثناء الحملة الانتخابية بينما هدد بالملاحقة القضائية و"أحكام بالسجن لفترات طويلة" لمسؤولي الانتخابات والناشطين السياسيين، الذين قال إنهم قد يغشون في انتخابات 2024.

وفي المقابل، قالت نائب الرئيس إنها ستركز على مجموعة من السياسات المحلية، بما في ذلك خفض التكاليف، وتمرير تخفيض ضريبي للطبقة المتوسطة، وتوفير الإسكان بأسعار معقولة.