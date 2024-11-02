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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال الأمريكي ومالك منصة إكس (تويتر سابقا)، إليون ماسك، تفاعلا واسعا بعد نشر تدوينة تطرق فيها لما سيحصل له في حال خسر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سباق الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وقال ماسك في تدوينته المتداولة: "لا يزال الكثير من الناس لا يصدقونني عندما أقول إن الديمقراطيين سيبذلون كل ما في وسعهم لتدميري إذا فازوا في الخامس من نوفمبر".

وتدوينة ماسك أتت تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "نيوزوويك" الأمريكية بعنوان: "هل يمكن ترحيل إيلون ماسك لخروق تتعلق بقوانين الهجرة؟".

وسبق وأعلن ماسك دعمه للمرشح الجمهوري ترامب بصورة رسمية وتقديم مبالغ مالية لحملته في حين تتوجه أنظار المراقبين إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ونتائج الانتخابات الأمريكية بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية، نائب الرئيس كامالا هاريس.