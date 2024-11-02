قطعة غامضة ترصدها الأقمار الصناعية في الصين.. ماذا نعلم للآن؟

(CNN)-- يبدو أن الصين قامت ببناء حاملة طائرات جديدة غير عادية، الأمر الذي أثار اهتمام الخبراء بقطعة بحرية يحتمل أن تكون الأولى من نوعها والتي يمكن أن تزيد من قوة الصين البحرية سريعة التوسع.

تُظهر صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في 23 أكتوبر 2024، فئة جديدة محتملة لحاملة طائرات صينية في حوض بناء السفن في الطرف الجنوبي الشرقي من البلاد. Credit: Planet Labs PBC

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من Planet Labs سفينة ذات سطح مسطح كبير ومفتوح قيد الإنشاء في حوض بناء السفن في قوانغتشو الدولي في جزيرة لونغ شيو، في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.

وقال قائد الغواصات السابق بالبحرية الأمريكية والآن زميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد، توماس شوغارت إن حاملة الطائرات الجديدة المحتملة "ذات شكل وحجم غير عاديين إلى حد ما - أصغر بكثير من حاملات الطائرات البحرية الصينية السابقة".

Credit: Planet Labs PBC

وأضاف شوغارت أن السفينة أصغر حتى من السفن الهجومية البرمائية من طراز 075 التي تستخدمها البحرية الصينية، مما يشير إلى أن الصين ربما تقوم ببناء أول "حاملة طائرات" مدنية ظاهريًا في العالم كسفينة أبحاث أوقيانوغرافية من نوع ما.

تم الإبلاغ عن وجود السفينة الجديدة لأول مرة بواسطة The War Zone.

وتوجهت حاملة الطائرات الصينية، فوجيان، وهي أكبر وأحدث وأقوى حاملة طائرات في الصين حتى الآن إلى البحر لإجراء تجاربها الأولى في وقت سابق من هذا العام، حيث يقول الخبراء إنها يمكن أن تنضم إلى أسطول البحرية لجيش التحرير الشعبي بحلول عام 2026.

إن الحاملة التي يبلغ وزنها 80 ألف طن تتفوق على حاملتي الطائرات النشطتين، شاندونغ، التي يبلغ وزنها 66 ألف طن، ولياونينغ التي يبلغ وزنها 60 ألف طن، مما يضعها في رابطة الناقلات الفائقة، فقط البحرية الأمريكية هي التي تشغل حاملات طائرات أكبر من فوجيان.