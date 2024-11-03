(CNN)-- يعيد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، استخدام قواعد اللعبة السابقة لعام 2020 ليزعم بلا أساس أن انتخابات 2024 سُرقت منه، وينضم إليه حلفاؤه بمكبرات الصوت الكبيرة التي تضخم أكاذيبه قبل يوم الانتخابات.

لقد أطلق ترامب ادعاءات كاذبة متكررة بأن الديمقراطيين يغشون في الانتخابات، كما أنه واجه مشاكل معزولة في التصويت قبل يوم الانتخابات، كل ذلك في محاولة لدفع مؤيديه إلى الاعتقاد خطأً بأن الانتخابات غير شرعية إذا خسر.

وهذا يشمل القول بأن التصويت من قبل غير المواطنين يمثل مشكلة واسعة النطاق، لقد ادعى أنه لا يوجد تحقق من الاقتراعات الخارجية أو العسكرية، وزعم أن مسؤولي الانتخابات يستخدمون التصويت المبكر لارتكاب عمليات الاحتيال، وكذلك ادعى أن مجموعات كبيرة من بطاقات الاقتراع عبر البريد غير شرعية، حتى عندما شجع مؤيديه على استخدام التصويت عبر البريد هذه المرة.

والأهم من ذلك هو أن ترامب ادعى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لنائب الرئيس كامالا هاريس أن تفوز بها في الانتخابات هي الغش.

الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

يقول خبراء الانتخابات إنه ورغم الادعاءات الفيروسية والمبالغ فيها، فمن المؤكد أن الغالبية العظمى من الناخبين سيختبرون تجربة سريعة وهادئة عندما يصوتون، سواء كان ذلك من خلال التصويت المبكر أو التصويت عبر البريد أو في يوم الانتخابات.

ومع بدء التصويت المبكر، أظهر العديد من المسؤولين المحليين ومسؤولي الولاية أنهم يعتزمون بشكل استباقي القضاء على الأكاذيب حول الانتخابات التي انتشرت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد تزوير أصوات الناخبين أمرًا نادرًا، ولكن عندما يحدث ذلك، عادةً ما يتم اكتشافه بفضل طبقات الضمان التي بُنيت داخل عمليات التصويت، وفقًا لخبراء انتخابات غير حزبيين.