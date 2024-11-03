ترامب يرد على منتقديه الذين وصفوه بالفاشي.. ماذا قال؟

(CNN)-- ضحك الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا "هذا المكان رائع"، بعد أن ما بدا أن رجلاً من بين الحشد في تجمع انتخابي، مساء السبت، صرخ قائلاً إن نائب الرئيس كامالا هاريس "كانت تعمل في زاوية".

وخلال تجمع حاشد في غرينسبورو بولاية نورث كارولينا، ادعى ترامب مرة أخرى أن هاريس كذبت بشأن عملها في ماكدونالدز عندما كانت شابة، قائلا إن هاريس "لم تعمل هناك قط".

ثم ظهر رجل من بين الحشد وهو يصرخ: "لقد عملت في الزاوية"، ضحك ترامب ثم أشار إلى ذلك العضو الذي ابتسم وأوقف حديثه لعدة لحظات.

وقال ترامب: "هذا المكان رائع"، مما دفع الحشد إلى الهتاف، مضيفا: "فقط تذكروا أن الآخرين يقولون ذلك، ولست أنا".