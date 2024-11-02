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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن، الجمعة، إنه إذا فازت نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، فلن تكون قادرة على "التعامل" مع الزعماء الأجانب مثل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وادعى الرئيس السابق أن "ملايين الأشخاص سيموتون. سوف تموتون".

وقال ترامب خلال تجمع لحملته الانتخابية في ميلووكي بلاية ويسكونسن: "إذا لم تستطع التعامل خلال مقابلة، فلن تتمكن من التعامل بالتأكيد مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، والرئيس بوتين. لا يمكنها التعامل مع أي شيء. فهي غير مجهزة لذلك. إنها ليست رئيسة. سوف تُصاب بالإرهاق والانهيار وسيموت الملايين من الناس. سوف تموتون. هذا ليس حدثا خيريا. هذه انتخابات لأكبر وأصعب وظيفة في أي مكان في العالم".

ويدعي ترامب بشكل منتظم أنه إذا لم يفز في الانتخابات، فسوف ينزلق العالم إلى حرب عالمية ثالثة، وستكون الولايات المتحدة أقل أمانا إذا فازت هاريس في الانتخابات.

ويستخدم ترامب بشكل متزايد الخطاب المظلم والمثير للتخويف خلال حملته الانتخابية، بينما يحاول رسم صورة لما يقول إن رئاسة هاريس ستبدو عليه.