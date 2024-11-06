ترامب يفوز بمعركة ولاية جورجيا.. إليكم مدى أهميتها

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(CNN)-- سيفوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية جورجيا التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حسبما تتوقع شبكة CNN.

هناك 16 صوتًا انتخابيًا على المحك في جورجيا، ويتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ما لا يقل عن 270 صوتًا انتخابيًا.

من فاز في عام 2020: تعد جورجيا ولاية جديدة نسبيًا في ساحة المعركة في السياسة الرئاسية وساعدت في تحقيق فوز الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في عام 2020. وتحولت جورجيا إلى اللون الأزرق لأول مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا عندما فاز بايدن بفارق 11779 صوتًا فقط.

وقررت الولاية أيضًا أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلس الشيوخ في جولتي انتخابات الإعادة في عام 2021. ثم دعمت الولاية مرة أخرى المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022، مما ساعد الديمقراطيين على الحفاظ على سيطرتهم على المجلس.

وأصبحت جورجيا نقطة محورية في السياسة الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما دعا ترامب مسؤولي ولاية جورجيا، بما في ذلك وزير الخارجية الجمهوري براد رافينسبيرغر، إلى "إيجاد" ما يكفي من الأصوات لقلب الولاية حتى يفوز. تم توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق والعديد من مستشاريه بسبب أفعالهم في جورجيا خلال انتخابات عام 2020.