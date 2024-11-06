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(CNN)-- قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN، إن فريق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينقل الأعضاء من مركز متابعة سير الانتخابات في منتجع مارالاغو إلى مركز المؤتمرات الآن في الحافلات.

وكان من المتوقع أن يصلوا إلى مركز المؤتمرات قبل خطاب ترامب.

من جهتها لن توجه نائب الرئيس، كامالا هاريس، خطابا لأنصارها الليلة، ولكن من المتوقع أن تتحدث غدًا، الخميس، حسبما قال الرئيس المشارك لحملتها، سيدريك ريتشموند، مع استمرار ظهور نتائج الانتخابات من جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن توقعت شبكة CNN أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيفوز باثنتين من الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة معركة وهما كارولاينا الشمالية وجورجيا.

وأضاف ريتشموند أن الحملة ستواصل النضال "للتأكد من احتساب كل صوت.. أن كل صوت كما يتحدث".