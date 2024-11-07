بالأرقام.. تحديث عدد أصوات ترامب والقوة الهائلة بواشنطن

تفاصيل "الصدمة وعدم التصديق" بحملة هاريس بعد فوز ترامب وسبب ذلك.. مراسلة CNN توضح

منها في كارولينا الشمالية.. شاهد كيف تضاعفت أرقام ترامب في ولايات خسرها سابقا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دونالد ترامب سيكون الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد عودته الأكثر أهمية في التاريخ السياسي والتي ستمنحه قوة هائلة في الداخل وسترسل موجات صادمة في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي آخر تحديثات على عدد الأصوات حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت مكة:

ترامب: 72,521,602 مليون صوت بنسبة 50.8%

هاريس: 67,809,816 مليون صوت بنسبة 47.5%

وفيما يتعلق بعدد أصوات المجمع الانتخابي (يحتاج المرشح لـ270 صوتا للفوز)

ترامب: 295 صوتا

هاريس: 226 صوتا

ويأتي انتخاب ترامب بعد 4 سنوات من ترك واشنطن، في أعقاب محاولته إلغاء انتخابات 2020 للبقاء في منصبه، ووصل لهذه النقطة بعد محاولتي اغتيال، ومحاولتي عزل رئاسيتين، وإدانته الجنائية والعديد من التهم الجنائية الأخرى.