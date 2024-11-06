ترامب لأنصاره: كثيرون أخبروني أن الرب أنقذ حياتي لسبب ما

تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنصاره في مقر حملته الانتخابية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعدما أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية تقدمه على نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

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