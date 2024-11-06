ترامب لأنصاره: كثيرون أخبروني أن الرب أنقذ حياتي لسبب ما

ترامب لأنصاره: كثيرون أخبروني أن الرب أنقذ حياتي لسبب ماالعالمنشر الأربعاء، 06 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أنصاره في مقر حملته الانتخابية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعدما أظهرت مؤشرات أولية غير رسمية تقدمه على نائب الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.وأيضًا.. ترامب مُعلنًا فوزه على هاريس: "صنعنا التاريخ الليلة"روسيا.. مسؤول يهنئ ترامب ويعلق على توقعات الانتخابات الأمريكية 2024نتنياهو يهنئ ترامب بـ"عودة تاريخية".. ماذا قال عن مؤشرات الانتخابات الأمريكية؟قراءة المزيدأمريكاالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامبكامالا هاريس