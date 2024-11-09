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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يستمر الإعلان عن النتائج في سباقات مجلس النواب في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستحدد الحزب المسيطر على المجلس.

ويدافع الجمهوريون في مجلس النواب عن أغلبية ضئيلة، فازوا بها في عام 2022، إلى حد كبير على خلفية المكاسب التي تحققت في الولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومن المتوقع مرة أخرى أن تكون المسابقات في تلك الولايات أساسية لتحديد الحزب الذي سيفوز بالمجلس هذا العام.

وفيما يلي آخر تحديث على نتائج فرز الأصوات حتى الساعة 8:30 صباح السبت بتوقين مكة:

الحزب الجمهوري: 213 مقعدا قلب منها 6 مقاعد من الديمقراطيين

الحزب الديمقراطي: 204 قلب منها 5 مقاعد من الجمهوريين

وسيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، كما تتوقع شبكة CNN، مما سيغير ميزان القوى في واشنطن ويضع المجلس في وضع يسمح له بتعزيز رئاسة دونالد ترامب.