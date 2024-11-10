(CNN)-- بينما سيطر الجمهوريون على البيت الأبيض وقلبوا مجلس الشيوخ، إلا أن السيطرة الموحدة للحزب الجمهوري على الحكومة الفيدرالية كاملة لا تزال محل شك، حيث لا يزال فرز الأصوات في سباقات مجلس النواب جاريا.

وهناك 18 سباقًا في مجلس النواب لم يتم توقعها بعد، وما زلنا لا نعرف على وجه اليقين من سيسيطر على مجلس النواب في الكونغرس، إذ يبتعد الجمهوريون بخمسة مقاعد فقط عن الاحتفاظ بالأغلبية بالمجلس في حين يبتعد الديمقراطيون بـ 14 مقعدا عن الفوز بالمجلس.

رقم النصر بأغلبية مجلس النواب هو 218 مقعدا وفيما يلي أين يقف كلا الحزبين:

الحزب الجمهوري: 213 مقعدا قلب منها 6 مقاعد من الحزب الديمقراطي.

الحزب الديمقراطي: 205 مقعدا قلب منها 5 مقاعد من الحزب الجمهوري.

وسيفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو انتصار للحزب الذي حُرم من الأغلبية في المجلس منذ عام 2021، ومع وجود سباقين لم يتم الإعلان عنهما بعد – أريزونا وبنسلفانيا – سيحصل الجمهوريون على 52 مقعدًا على الأقل في المجلس.