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(CNN)-- سيفوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بولاية أريزونا التي تمثل ساحة معركة رئيسية، حسبما تتوقع شبكة CNN، ليحصّل أصوت الولاية الـ11 ويرفع عدد أصوات المجمع الانتخابي التي نالها إلى 312 صوتا مقابل مكوث منافسته، نائب الرئيس كامالا هاريس عند 226 صوتا.

وبحسب التوقعات التي نشرتها CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع فإن ترامب يفوز بولاية ثانية بعد تجاوزه حاجز الـ270 صوتا بالمجمع الانتخابي الذي يحتاجه المرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

أما فيما يتعلق بعدد الأصوات التي نالها فهي كالتالي حتى الساعة 8:00 صباح الأحد بتوقيت مكة:

ترامب: 74,527,787 مليون صوت بنسبة 50.4%

هاريس: 70,852,389 مليون صوت بنسبة 47.9%

ويذكر أن ولاية أريزونا أصبحت ولاية رئيسية في ساحة المعركة بين الديمقراطيين والجمهوريين وساعدت في فوز الرئيس جو بايدن عام 2020، وكذلك ساعدت الديمقراطيين بالفوز والسيطرة على مجلس الشيوخ في عام 2020 والحفاظ عليه في عام 2022.