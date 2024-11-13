بقي 12 سباقا لتحديد مصير السيطرة على أغلبية مجلس النواب الأمريكي

تحسبًا لطرد الكثير من الموظفين.. إليك السيناريوهات التي يدرسها "البنتاغون" قبل تولي ترامب منصبه

(CNN)-- سيطر الجمهوريون على البيت الأبيض بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب بسباق الرئاسة 2024، وقاموا كذلك بقلب أغلبية مجلس الشيوخ لصالحهم، لكن السيطرة الموحدة للحزب الجمهوري تظل موضع تساؤل مع استمرار فرز الأصوات في سباقات مجلس النواب.

لا يزال هناك 12 سباقا بفرز أصوات انتخابات مجلس النواب حيث لم تتوقع CNN الفائز فيها بعد.

ويدافع الجمهوريون في مجلس النواب عن أغلبية ضئيلة، فازوا بها في عام 2022، إلى حد كبير على خلفية المكاسب التي تحققت في الولايات الزرقاء مثل نيويورك وكاليفورنيا. ومن المتوقع مرة أخرى أن تكون المسابقات في تلك الولايات أساسية لتحديد الحزب الذي سيفوز بالمجلس هذا العام.

ويذكر أن الأغلبية بمجلس النواب يحددها الرقم 218 مقعدا أي أن الحزب الذي يصل إلى هذا الرقم من المقاعد سيكسب أغلبية المجلس، وحتى كتابة هذا التقرير حصل الجمهوريون على 216 مقعدا مقابل 207 مقاعد للديمقراطيين.