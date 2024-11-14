(CNN)--أعلن دونالد ترامب عن مناصب رئيسية في إدارته القادمة بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وفي يوم الأربعاء، اختار ترامب رسميًا أحد أهم مناصبه الوزارية، حيث اختار النائب مات غايتس لمنصب المدعي العام.

كما أعلن ترامب رسميًا أن سناتور فلوريدا ماركو روبيو هو اختياره لمنصب وزير الخارجية.

وفي أول اختيار له، اختار الرئيس المنتخب الأسبوع الماضي مديرة حملته سوزي وايلز لتتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب على الإطلاق.

ويذكر أنه لا يزال يتعين تأكيد تعيين التعينات في هذه المناصب من قبل مجلس الشيوخ.

إليكم نظرة على مستجدات الإعلان عن مناصب رئيسية في إدارة ترامب.