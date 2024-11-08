ترامب يعلن عن تعيين مديرة حملته سوزي وايلز في منصب بارز بالبيت الأبيض

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(CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه.

وقال ترامب، في بيان: "لقد ساعدتني سوزي وايلز في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي، وكانت جزءًا لا يتجزأ من حملتي الناجحتين في عامي 2016 و2020".

وأضاف: "سوزي قوية وذكية ومبتكرة ومحبوبة ومحترمة عالميا، وستواصل العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتابع: "هذا شرف مستحق أن يكون لدينا سوزي كأول كبيرة لموظفي البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، ليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلدنا فخورا".

يذكر أن مصدر مقرب من وايلز، قال لشبكة CNN، في وقت سابق، إنها تعتبر المرشحة الأوفر حظا لتولي هذا المنصب.

وأضاف أن وايلز كان لديها بعض التحفظات، وأعربت لترامب عن شروط معينة قبل أن تقبل منها منحها المزيد من السيطرة على من يمكنه الوصول إلى الرئيس في المكتب البيضاوي.

وقال المصدر: "لا يمكن لسيارة المهرج أن تدخل البيت الأبيض متى شاءت، وهو يتفق معها".

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، كافح كبار موظفيه لمنع مجموعة من المستشارين غير الرسميين وأفراد الأسرة والأصدقاء وغيرهم من المتطفلين من الدخول إلى البيت الأبيض لمقابلته.

وغالبًا ما يتأثر ترامب في أي قضية بمن يتحدث إليه آخرا، وهي حقيقة معروفة جيدًا داخل دائرته والتي جعلت الأوضاع صعبة على كبار مساعديه.

وينسب لوايلز، على نطاق واسع، الفضل في إدارة ما اعتُبر الحملة الأكثر تطورا وانضباطا لترامب، والتي تضمنت إبعاد العديد من الشخصيات الهامشية.

يذكر أن وايلز واحدة من أقدم المستشارين لترامب، وبعد مساعدته في الفوز بولاية فلوريدا في عام 2020، عملت ككبيرة موظفيه بحكم الأمر الواقع خلال فترة ما بعد الرئاسة ثم قادت حملته طوال السباق- وهو إنجاز نادر لترامب.

وفي ليلة الانتخابات، أشاد ترامب بويلز خلال خطاب النصر، على الرغم من أنها رفضت مخاطبة الحشد المتجمع في مركز مؤتمرات بالم بيتش، وبدلًا من ذلك سلمت الميكروفون إلى مدير الحملة المشارك كريس لاسيفيتا.

وكان استعدادها للبقاء في الخلفية جعلها محبوبة لدى ترامب وحلفائه، الذين أيدها العديد منهم بالفعل علنًا لتوليها هذا المنصب.