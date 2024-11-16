ترامب يعلن كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض بإدارته المقبلة

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لقطات من اللقاء التاريخي بين بايدن وترامب وتصافحهما في البيت الأبيض

(CNN)-- قام الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الجمعة، بترقية اثنين من المتحدثين باسم حملته الانتخابية إلى مناصب اتصالات عليا في البيت الأبيض بإدارته القادمة.

وعين ترامب المتحدث باسم حملته، ستيفن تشيونغ، مديرا للاتصالات في البيت الأبيض، وقال كذلك إن السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملته، كارولين ليفيت، ستكون السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض (المتحدثة باسم البيت الأبيض).

وتعمل ليفيت حاليًا كمتحدثة باسم الفترة الانتقالية لولاية ترامب- فانس، ودافعت باستمرار عن ترامب خلال الحملة الانتخابية، وفي الأيام الأخيرة أصدرت موجة من الإعلانات من أعضاء الإدارة الجديدة بعد تسمية ترامب لهم والتي أثار الكثير منها الجدل.

ويذكر أن ليفيت نفسها ليست غريبة على البيت الأبيض، حيث عملت كمساعدة للسكرتير الصحفي خلال فترة ولاية ترامب الأولى التي شغل فيها منصب السكرتير الصحفي لترامب لفترات زمنية مختلفة كل من شون سبايسر، وسارة هاكابي ساندرز، وسكاراموتشي، وغريشام، وكايلي ماكناني.

ويشار إلى أن منصب مدير الاتصالات منفصل عن دور السكرتير الصحفي، رغم أن الأشخاص قد خدموا في كلا الدورين في وقت واحد في الماضي.