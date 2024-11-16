إيران "تنفي بشكل قاطع" لقاء مبعوثها بالأمم المتحدة مع إيلون ماسك

إسرائيل عن ولاية ترامب الثانية: "أعظم عودة في التاريخ".. ومخاوف في غزة ولبنان وإيران

مصدر إيراني رفيع لـCNN: إيران ستنفذ ردًا حاسمًا ومؤلمًا ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي سابق يتوقع ردًا إيرانيًا عن "طريق ميليشيات بالعراق".. وهذا ما كشفه مصدر لـCNN

"التفويت أو الزيادة أو المراهنة بالكل".. خبير يوضح لـCNN خيارات إيران "السيئة" بعد الهجوم الإسرائيلي

(CNN)-- نفت وزارة الخارجية الإيرانية عقد اجتماع بين السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم والحليف المقرب للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي "نفى بشكل قاطع" عقد الاجتماع و"فوجئ" بالتغطية في وسائل الإعلام الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت بتقرير أن الاجتماع عقد في وقت سابق من هذا الأسبوع نقلا عن مسؤولين إيرانيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز بتقريرها أن اجتماعا بين ماسك والمبعوث الإيراني، أمير سعيد إرافاني، عقد في مكان سري في نيويورك، الاثنين، واستمر أكثر من ساعة، نقلا عن المسؤولين الإيرانيين، وأن المناقشة ركزت على كيفية نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وتواصلت CNN مع ماسك وفريق ترامب الانتقالي والبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لتأكيد الاجتماع.