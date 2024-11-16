(CNN)-- مع استمرار الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في إثارة جدل حول ترشيحاته لأدوار رئيسية في إدارته القادمة، يحاول الروس فهم التعيينات والتأثيرات التي قد تخلفها على موسكو.

وأمضى التلفزيون الحكومي الروسي الأيام القليلة الماضية في استخدام برامجه الحوارية المنتجة ببراعة لإخبار الشعب الروسي بما ينبغي عليه أن يفهمه من الإدارة القادمة، وخاصة ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للروس والحرب في أوكرانيا.

واستخدم يفغيني بوبوف، وهو وجه معروف على التلفزيون الحكومي الروسي وممثل مجلس الدوما، برنامجه، الذي استضافته بالاشتراك مع زوجته، للهجوم على مايك والتز، الذي اختاره دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي.

وقد أعرب والتز في السابق عن تحفظاته بشأن استمرار دعم الكونغرس لأوكرانيا، وهو من أنصار خطة السلام لأوكرانيا - لكنه لم يستبعد ممارسة الضغط على روسيا والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإجباره للجلوس على الطاولة. كما وصف والتز روسيا بأنها "محطة وقود مزودة بأسلحة نووية" في مقابلة مع NPR في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسارع بوبوف إلى الإشارة إلى التهديد المحتمل لموسكو، قائلا: "اقترح (والتز) في المؤتمر الجمهوري نشر المزيد من الطائرات الأمريكية بدون طيار في البحر الأسود وتفاخر بكيفية تهديد ترامب بقصف ’كرملين بوتين‘، على حد تعبيره".

وفي الوقت نفسه، في شوارع موسكو، لم يكن الأشخاص الذين أجرت شبكة CNN مقابلات معهم على دراية جيدة بالإدارة القادمة إلى حد كبير - باستثناء ما يتعلق الأمر بإيلون ماسك، الذي تم تعيينه كزعيم مستقبلي لإدارة جديدة للكفاءة الحكومية إلى جانب فيفيك راماسوامي.

وقالت تاتيانا، وهي ترتدي قبعتها الوردية ووشاحها المتطابقين، لشبكة CNN إن إيلون ماسك "هو مثال على مستقبل الكوكب. إنه يفعل الكثير لتحسين كوكبنا، وهذا هو التطور الصحيح، لذلك، نتمنى له فقط الرخاء وكل التوفيق".

وقالت إيلينا، التي كانت تسير مع ابنتها، عن ماسك: "كل ما فعله مثير للاهتمام للغاية، وحقيقة أن لديه مثل هذه الأفكار هي أيضًا، من حيث المبدأ، جيدة للتنمية بشكل عام".

قطب التكنولوجيا متمردًا فاحش الثراء اشترى شركة إكس، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، والذي يريد إرسال المدنيين إلى الفضاء، مألوف لدى الروس أكثر من المرشحين لمناصب بارزة أخرى.

وعندما سُئلوا عن نظرتهم إلى الإدارة القادمة والعلاقات المستقبلية بين الخصوم القدامى، كان الناس أكثر انقسامًا بعض الشيء، إذ قال سيرغي لشبكة CNN: "قال ترامب: سأفعل كل شيء من أجل أمريكا، لكنه لم يقل كلمة واحدة عن روسيا"، ومع ذلك، قال فلاديمير كوستيوكيفيتش إن ترامب يترك انطباعا جيدا كسياسي، مستشهدا بعمره وطاقته الواضحة، ربما في انتقاد للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وفيما يتعلق بقضية أوكرانيا الشائكة، التي تم غزوها بأوامر من بوتين في فبراير/ شباط 2022، أعرب أولئك الذين تحدثوا إلى شبكة CNN عن رغبتهم في إنهاء الحرب، لكن الكثيرين لم يكونوا واضحين كيف يمكن لترامب أن يفعل ذلك.

وقالت إيلينا: "لا أعرف كيف يمكن لدونالد ترامب حل هذا الأمر. لكنني أود حقاً أن يتم حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن وبأكثر الطرق سلمية قدر الإمكان، من خلال المفاوضات، وليس من خلال الإجراءات التي تحدث الآن"، وفي الوقت نفسه، كانت تاتيانا تأمل في السلام وتحدثت بحرارة عن أوكرانيا، وهو ما يذكرنا بالروابط التي تربط بين البلدين، حيث قالت: "سؤال جيد. أوكرانيا هي أمتنا الشقيقة. لقد كان الأمر كذلك دائمًا. ورغم حقيقة أن العلاقات معقدة للغاية الآن، إلا أننا ما زلنا نحب أوكرانيا كما كان من قبل، فهم إخوتنا وأقاربنا".

من جهته كان كوستيوكيفيتش يأمل بالمزيد، إذ قال: "لا أعرف ما إذا كان ترامب سيلتزم بخطه. لكنني آمل أن يكون هناك اتفاق جيد بين روسيا وأوكرانيا. وبشكل عام، لوقف كل هذا الجنون الذي يحدث في العالم، في إسرائيل وفلسطين وأوكرانيا وروسيا".