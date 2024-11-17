الرئيس الصيني يوضح لبايدن مستقبل العلاقات مع أمريكا بعد فوز ترامب

وسط عدم اليقين مما ستجلبه إدارة ترامب القادمة.. ما الذي تحاول الصين توضيحه للعالم؟

كيف يؤثر فوز ترامب على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟

(CNN) -- قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، لنظيره الأمريكي جو بايدن إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "لم تتغير" بعد انتخاب دونالد ترامب.

وأضاف شي، خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماعهما الأخير: "هدف الصين المتمثل في إقامة علاقات صينية أمريكية مستقرة وصحية ومستدامة لم يتغير".

وتابع: "الصين مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة للحفاظ على التواصل وتوسيع التعاون وإدارة الخلافات، من أجل السعي لتحقيق انتقال ثابت للعلاقات لصالح الشعبين".

وكان الرجلان يجتمعان في بيرو على هامش قمة لقادة المحيط الهادئ.

وعندما جاء دور بايدن للتحدث، أشاد بـ"الشراكة الطويلة" مع شي وأقر بأنهما "لم يتفقا دائما" لكنه قال إنهما كانا "صريحين" في اتصالاتهما، والتي وصفها بأنها "حيوية".

وقال إن "التواصل المفتوح يمنع سوء التفاهم ويمنع البلدان من الانزلاق إلى الصراع".

وذكر بايدن أن "ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين سيؤثر على الجميع في العالم، مما يجعل من مسؤوليتهما التفاهم".