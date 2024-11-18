تسجيلات صوتية تم اعتراضها تُظهر جنودًا روس يشتكون من نظرائهم الكوريين الشماليين في أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن سماح الولايات المتحدة لبلاده باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى داخل روسيا إن "الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

وأضاف زيلينسكي، على تيليغرام: "اليوم، هناك الكثير من الحديث في وسائل الإعلام حول حصولنا على تصريح لإجراءات معينة، لا يتم تحقيق الضربات بالكلمات، مثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى إعلانات، الصواريخ ستتحدث عن نفسها".

يذكر أن مسؤول أمريكي أعلن، في وقت سابق، أن بايدن سمح للمرة الأولى لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى داخل روسيا، في حين تراقب الولايات المتحدة بقلق انتشار القوات الكورية الشمالية لدعم روسيا.