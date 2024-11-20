إغلاق السفارة الأمريكية في كييف بسبب هجوم جوي كبير محتمل

(CNN)-- قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية، كييف، إنها ستغلق أبوابها، الأربعاء، بعد أن تلقت "معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل" في نفس اليوم.

وأمرت السفارة موظفيها بالاحتماء في أماكنهم بينما نصحت المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء على الفور في حالة الإعلان عن تنبيه جوي، وفقًا لاستشارة صدرت على الموقع الإلكتروني للسفارة.

ويذكر أن هذا التحدير يأتي بعد أيام على سماح إدارة بايدن لأورانيا باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى لاستهداف عمق الأراضي الروسية، في تطورت عقّبت عليه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاثنين، قائلة إن استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف داخل روسيا من شأنه أن يشكل "مشاركة مباشرة" للولايات المتحدة في الحرب.

وأضافت زاخاروفا: "سيكون رد روسيا كافيًا وملموسًا في هذه الحالة"، مكررة تعليقات سابقة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سبتمبر/ أيلول في منتدى سانت بطرسبرغ حيث سئل عن إمكانية استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف في عمق روسيا، وأجاب: "إذا تم اتخاذ هذا القرار، فلن يعني ذلك أقل من التدخل المباشر - وهذا يعني أن دول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية هي أطراف في الحرب في أوكرانيا".