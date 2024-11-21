تعرف على قدرات صواريخ "أتاكمز" التي سُمح لأوكرانيا باستخدامها في ضرب عمق روسيا

(CNN) -- استخدمت روسيا صاروخاً باليستياً "تجريبياً متوسط ​​المدى" في هجومها على مدينة دنيبرو الأوكرانية، بحسب مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تحدد علنًا نوع الصاروخ الذي تم إطلاقه في الهجوم، إلا أن واشنطن كانت على علم بإمكانية استخدامه وحذرت أوكرانيا ودولًا أخرى مسبقًا.

وقال المسؤول إنه من المرجح أن روسيا لا تمتلك سوى “حفنة من هذه الصواريخ التجريبية”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن أوكرانيا صمدت أمام "هجمات لا حصر لها" من روسيا، بما في ذلك باستخدام صواريخ ذات "رؤوس حربية أكبر بكثير" من الصاروخ الباليستي متوسط ​​المدى الذي تم إطلاقه على دنيبرو.

وقد تكون "الرؤوس الحربية الأكبر حجمًا" إشارة إلى القنابل الانزلاقية التي يبلغ وزنها 1.5 طن، نصفها يؤثر على الرأس الحربي المتفجر، الذي أهلك الدفاعات الجوية الأوكرانية لعدة أشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي وأسلحة أخرى.

ولدى إدارة بايدن ما يقرب من 7 مليارات دولار متبقية تحت تصرفها لإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، والتي تعهد البيت الأبيض بتقديمها قبل نهاية الولاية.

واتهم الجيش الأوكراني، روسيا، بإطلاق صاروخ عابر للقارات خلال هجوم صباح الخميس على مدينة دنيبرو.