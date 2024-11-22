(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بيان متلفز إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا جديدا غير نووي متوسط المدى على منطقة دنيبرو في أوكرانيا، الخميس، مما يمثل تصعيدا كبيرا آخر في الحرب المستمرة منذ ألف يوم.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وغربيين، فإن الصاروخ الباليستي كان يحمل رؤوسا حربية متعددة، وهي قد تكون المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا السلاح في الحرب.

وكان رئيس الإدارة العسكرية في دنيبرو قد قال في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، كما تضرر عدد من المباني.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات على مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا، الخميس، رغم أن مسؤولا غربيا قال للصحفيين غير ذلك، وامتنع الكرملين عن التعليق.

إليكم نظرة سريعة علـى الفئات الأربعة من الصواريخ الباليستية بناءً على مداها.