"العام المقبل قد يكون مُلحّاً لبوتين".. ما القصة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى على مدينة دينيبرو الأوكرانية وتداعيات ذلك تتصدر المشهد العسكري خلال اليومين الماضيين، ومحاولات محللين وخبراء عسكريين ربط ذلك بقدرات القوات الروسية وما الذي يدور برأس بوتين مع تصاعد المواجهات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال المحلل العسكري بشبكة CNNالجنرال المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس: "حقيقة أن الصاروخ لم يكن مزودًا برؤوس نووية، كان قرارًا جيدًا من جانب الروس، وبوتين ربما يرسل رسالة، وهي: ’انظروا إليّ.. أستطيع أن أكون.. أستطيع أن أبدي ضبط النفس.. وكان بإمكاني أن أضع قنبلة نووية عليه (الصاروخ).. لكنني اخترت عدم القيام بذلك‘.."

وتابع ماركس: "أعتقد في المقام الأول أن ما ترونه هو أن هذا كان نوعًا من التبادل التكتيكي للغاية.. إنه رد على إطلاق صواريخ ATACMS التي يملكها الأوكرانيون والتي يطلقونها الآن ضد أهداف عسكرية على الأراضي الروسية والتي طال انتظارها".

وأضاف: "بوتين الآن مجرد -- هذه لعبة ورق بالنسبة لبوتين، لذلك أراد فقط رؤية تلك الورقة على الطاولة، وقد التقى بتلك الورقة، وهذا ما نراه الآن.. وأعتقد أيضًا أن عدد هذه الصواريخ التي لديهم في هذه الفئة التجريبية ربما يكون قليلًا، وليس بالضرورة تصعيدًا في القتال ".