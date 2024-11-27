القبض على شخص بأريزونا هدد بقتل ترامب بسلسلة مقاطع فيديو على فيسبوك

(CNN)-- ألقي القبض على رجل من أريزونا، الاثنين، بعد أن هدد بقتل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في سلسلة من مقاطع الفيديو على فيسبوك، بما في ذلك مقطع يبدو فيه أنه يحمل بندقية من طرازAR 15، وفقًا لوثائق المحكمة.

وورد بالوثاق أن مانويل تامايو توريس يواجه تهمة جناية تهديد الرئيس المنتخب بعد أن وجه عدة تهديدات ضد ترامب وعائلته.

ولم تسم وثائق المحكمة ترامب بشكل مباشر، واكتفى بالإشارة إليه بـ"الفرد رقم 1"، وتحدد وثائق المحكمة "الفرد 1" باعتباره شخصية عامة ورئيسًا سابقًا والرئيس الحالي المنتخب.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قال تامايو توريس في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، "[الفرد 1] ستموت، [الفرد 1]، ابنك سيموت. عائلتك بأكملها ستموت، [الفرد 1] هذا هو الواقع بالنسبة لك الآن، هذا هو الواقع الوحيد الذي لديك في مستقبلك، [الفرد 1]، وهو يموت".

وفي مقطع فيديو آخر نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، هدد تامايو توريس بإطلاق النار على ترامب وحمل "ما يبدو أنها بندقية بيضاء من طراز AR 15 مع مخزن 30 طلقة بداخلها"، وفقًا لوثائق المحكمة.

ونشرت تامايو توريس مقطع فيديو في 23 أغسطس من ساحة ديزرت دايموند في جلينديل بولاية أريزونا، حيث عقد ترامب اجتماعًا حاشدًا بعد الظهر، وخلال التجمع، قال ترامب إنه سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات الاغتيال، فيما ذكر محاولة اغتياله في تجمع حاشد في 13 يوليو/تموز في بتلر بولاية بنسلفانيا.

كما اتُهم تامايو توريس بعدة تهم بالإدلاء ببيانات كاذبة في النماذج الفيدرالية أثناء محاولته شراء سلاح العام الماضي في فينيكس بولاية أريزونا، وفقًا للوثائق.

وليس من الواضح من سجلات المحكمة ما إذا كان لدى تامايو توريس محامٍ.