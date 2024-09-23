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المتهم بالمحاولة الثانية لاغتيال ترامب يترك رسالة تكشف تفاصيل خطته

العالم
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إخفاقات خطيرة.. إليكم ما خلص اليه تحقيق جديد حول محاولة اغتيال ترامب

(CNN)-- كتب ريان ويسلي روث الرجل المتهم بمحاولة الاغتيال الثانية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسالة اعترف فيها بأنها كانت "محاولة لاغتيال ترامب".

ووفقا لملف جديد قدمه المدعون العامون، الاثنين، فإن الرجل الذي تقول السلطات الأمريكية إنه اتخذ موقعًا حاملا بندقية، بين الأشجار حيث كان دونالد ترامب يلعب الغولف في وقت سابق من هذا الشهر في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، كتب رسالة تفيد أن "هذه كانت محاولة اغتيال لدونالد ترامب".

وأبلغ شاهد عيان المحققين أن روث ترك صندوقا في منزله قبل أشهر "يحتوي على ذخيرة وأنبوب معدني ومواد بناء متنوعة وأدوات وأربعة هواتف ورسائل مختلفة". بعد أن علم بمحاولة الاغتيال على ما يبدو، فتح الشاهد الصندوق، وفقا للملف.

وقالت إحدى الرسائل الموجهة إلى "العالم": "كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترامب لكنني خذلتكم. لقد بذلت قصارى جهدي وبذلت كل ما في وسعي. الأمر متروك لكم الآن لإنهاء المهمة؛ وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة".

وتقول الرسالة إن ترامب "أنهى العلاقات مع إيران كطفل والآن انهار الشرق الأوسط".

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