العثور على قط منقرض محفوظ بصقيع روسيا منذ 35 ألف عام.. كيف بدت حالته؟

(CNN) -- أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقال إنه يعتقد أن إدارة بايدن تحاول خلق "صعوبات" لترامب مع روسيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده على هامش قمة أمنية في كازاخستان: "من الممكن أن تكون الإدارة الحالية راغبة بخلق صعوبات إضافية لخليفتها".

ورداً على سؤال حول كيفية تأثير سياسة إدارة بايدن للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة، قال بوتين: "بقدر ما يمكنني تخيله، فإن الرئيس المنتخب حديثاً هو شخص ذكي وذو خبرة بالفعل، وأعتقد أنه سيجد حلاً. خاصة بعد أن مر باختبار جدي جدًا مثل العمل من أجل العودة للبيت الأبيض".

وفي نفس المؤتمر الصحفي، هدد بوتين أيضًا بإطلاق المزيد من الصواريخ الباليستية الروسية الجديدة متوسطة المدى، والتي تسمى "أوريشنيك"، والتي تم استخدامها لمهاجمة منطقة دنيبرو الأوكرانية الأسبوع الماضي.

ووجه الرئيس الروسي تحذيرا بالقول: "سنستخدم كل الوسائل التي لدينا"، وتابع: "لا نستبعد استخدام أوريشنيك ضد الجيش (الأوكراني)، ضد منشآت الصناعات العسكرية أو ضد مراكز صناعة القرار، بما في ذلك كييف، مع الأخذ في الاعتبار أن سلطات كييف تواصل اليوم محاولاتها لضرب مرافقنا الحيوية".

وزعم الرئيس الروسي أن القدرات الضاربة للسلاح الجديد "ستكون مماثلة لاستخدام الأسلحة النووية. لكنه ليس نوويا، لأنه دقيق للغاية وغير مزود بجهاز متفجر نووي، ولا يلوث البيئة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت "مراكز صنع القرار" التي حذر الكرملين من أن روسيا قد تضربها عسكرية أو سياسية، أجاب بوتين: "هل تعلمون أنه في العصر السوفيتي كانت هناك نكتة عن التنبؤات الجوية؟ هذا هو التنبؤ اليوم: خلال النهار كل شيء ممكن".