نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ينقل حالة البلاد

(CNN)-- في غضون ساعات قليلة، انزلقت كوريا الجنوبية - المعروفة منذ عقود بأنها ديمقراطية نابضة بالحياة بعد الانتقال من الحكم الاستبدادي بعد الحرب - إلى الفوضى السياسية.

بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية الطارئة للمرة الأولى منذ عام 1980، اجتمع المشرعون وصوتوا بالإجماع على منع هذه الخطوة.

بموجب دستور البلاد، يتمتع الرئيس بسلطة إعلان الأحكام العرفية غير العادية، التي تسمح بإجراءات خاصة تؤثر على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات.

يجب على الرئيس بعد ذلك إخطار الجمعية الوطنية بقراره - ولكن إذا صوتت أغلبية المشرعين لرفع الأحكام العرفية، "يجب على الرئيس الامتثال"، وفقًا للدستور.

يجب على مجلس الوزراء للرئيس بعد ذلك "التداول" ومراجعة قرار رفع الأحكام العرفية، وفقًا للدستور.

ليس من الواضح ما إذا كان يون سيمتثل لتصويت المشرعين كما يقتضي القانون، أو ما سيقوله مجلس الوزراء.

وحتى زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم، هان دونغ هون، دعا الرئيس إلى إلغاء إعلان الأحكام العرفية، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.