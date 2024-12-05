(CNN)—وصل سعر عملة البيتكوين إلى 100 ألف دولار للمرة الأولى بتاريخها، الأربعاء، لترتفع إلى مستوى قياسي جديد بعد أن كشف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن اختيارات الإدارة التي يُنظر إليها على أنها تحمل مفاتيح الدخول في سياسات صديقة للعملات المشفرة عندما يتولى منصبه في يناير.

وصلت عملة البيتكوين إلى 100000 دولار بعد ساعات فقط من إعلان ترامب اختياره لبول أتكينز لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ومن المتوقع أن يقوم أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة والمفوض السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، بتنظيم العملات المشفرة بلمسة أخف من غاري جينسلر، الذي يقود اللجنة في ظل إدارة بايدن، ومن المقرر أن يستقيل جينسلر، الذي حارب بقوة توسع الصناعة في الولايات المتحدة، في يوم التنصيب.

ويعتمد هذا الإنجاز الجديد على الارتفاع المذهل الذي بدأ منذ فوز ترامب بالرئاسة في 6 نوفمبر، والذي أدى إلى ارتفاع عملة البيتكوين بمقدار 6000 دولار في يوم واحد مما جعلها تصل إلى رقم قياسي جديد فوق 74000 دولار، وبعد أسبوع وصلت إلى 90 ألف دولار.

وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 130٪ خلال العام حتى الآن، حيث يمثل الارتفاع الذي أعقب الانتخابات جزءًا كبيرًا من مكاسبها.