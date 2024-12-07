رئيس كوريا الجنوبية ينجو من محاولة عزله... نواب حزبه قاطعوا التصويت

(CNN)-- نجا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول من التصويت على عزله، السبت، بعد أن قاطع نواب الحزب الحاكم التصويت على المقترح في الجمعية الوطنية "البرلمان".

وفي يوم آخر من الأحداث الدرامية، غادر عدد من المشرعين البرلمان قبل التصويت على عزل الرئيس يون بسبب قراره فرض الأحكام العرفية التي لم تدم إلا لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم يبق داخل البرلمان سوى نائبان بينما صوت النائب الوحيد من الحزب الحاكم الذي عاد ضد القرار.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، وو وون شيك، إن "التصويت لا يمكن أن يتم" لأن النصاب القانوني لم يكتمل، خلال جلسة عزل الرئيس.

وخارج القاعة الرئيسية، كان يمكن سماع نواب المعارضة وهم يهتفون: "ادخلوا (القاعة)!" ويصفونهم بـ"الجبناء".

وفي هذه الأثناء، تجمعت حشود كبيرة من المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية، مطالبين بالإطاحة بالرئيس.

وواجه الرئيس يون ضغوطا شديدة للتخلي عن منصبه كزعيم، بعد فشل محاولته المفاجئة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. وقد أثارت المحاولة الفاشلة، ردود فعل عنيفة.

وقدم نواب المعارضة اقتراحا آخر للتصويت على عزل الرئيس الكوري، الأربعاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد التالي المتاح لهم للتصويت على عزل يون.

ووصف النائب الوحيد بالحزب الحاكم الذي عاد للتصويت ضد الاقتراح، كيم سانغ ووك المأزق الذي واجهه، وقال للصحفيين في الجمعية الوطنية إنه يعتقد أنه يجب الحفاظ على النزعة المحافظة التي "تحمي الجمهورية الكورية الحرة".

ورغم أنه لا يعتقد أن الرئيس يون مؤهل لمنصبه، إلا أنه صوت ضد اقتراح العزل وفقا لرأي حزبه. وقال إنه استمع إلى الرئيس، الذي اعتذر وقال إنه "سيعهد" إلى الحزب بالرد.

وقال النائب المعارض، كيم جون هيونغ من حزب إعادة بناء كوريا إنه لا توجد طريقة يمكن أن يستمر بها الرئيس حتى نهاية ولايته، وأضاف أن الرئيس "انتهى". موضحا أنه "كلما استقال أو تم عزله في وقت أقرب، كلما كان ذلك أفضل".