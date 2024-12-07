نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

ظنّ أنه "تزييف عميق".. شاهد رد فعل زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية وقت الإعلان عن الأحكام العرفية

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. شاهد ما الذي يعنيه للولايات المتحدة

(CNN)-- قدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اعتذارا في خطاب موجه إلى الشعب، صباح السبت، عن إعلان الأحكام العرفية، الثلاثاء.

وقال يون، في خطاب مدته دقيقتان، إن "إعلان الأحكام العرفية كان نابعا من يأسي باعتباري الطرف المسؤول النهائي عن شؤون الدولة".

وأضاف: "أنا آسف بشدة وأعتذر بصدق للمواطنين الذين لابد أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة"، وتابع أنه "تسبب في القلق والإزعاج" للمواطنين الكوريين الجنوبيين.

وقال يون، الذي من المتوقع أن يواجه تصويتًا على عزله في البرلمان هذا الأسبوع، إنه "لن يتجنب المسؤولية القانونية والسياسية المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية هذا".

وفي معرض رده على الشائعات التي تفيد بأنه سيتم إعلان الأحكام العرفية مرة أخرى، قال يون: "لن تكون هناك محاولة ثانية على الإطلاق لتعديل الدستور".

واختتم يون كلامه وهو ينزل من المنصة وينحني: "سأعهد إلى حزبي بالوسائل اللازمة لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي، بما في ذلك ما تبقى من ولايتي، وأعتذر للمواطنين عن المخاوف التي تسببت فيها".

ومن جانبه، قال زعيم الحزب الحاكم إن استقالة يون "أمر لا مفر منه".

وقال هان دونغ هون، رئيس حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون، وفي حديثه إلى الصحفيين عقب خطاب رئيس البلاد، إنه "من المستحيل أن يواصل أداء واجباته الطبيعية"، مضيفا أن "استقالة يون المبكرة أمر لا مفر منه".