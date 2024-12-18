أول رد فعل لوزارة الدفاع الروسية على مقتل قائد قوات الحماية النووية

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

مراسل CNN يزور المنطقة التي قُتل فيها الجنرال الروسي بانفجار قنبلة في موسكو.. شاهد الضرر الذي أحدثته

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(CNN)-- نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، نعيا، في أول اعتراف رسمي لها بمقتل قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الجنرال إيغور كيريلوف، في انفجار شهدته العاصمة موسكو، الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنها "حزنت بشدة للإعلان" عن وفاته، ووصفت كيريلوف بأنه "قائد عسكري بارز وعالم ومبتكر".

وأضافت في النعي، الذي نُشر في صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا": "لم يكن معروفا كقائد عسكري بارز فحسب، بل كان أيضا عالما ومبتكرا، وساعدت أبحاثه وأساليبه المبتكرة في تحسين العمليات وتنفيذ حلول متقدمة".

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية قالت إن قنبلة مخبأة في دراجة كهربائية انفجرت، مما أسفر عن مقتل الجنرال، حسبما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء مقتل كيريلوف بعد يوم واحد من توجيه الادعاء الأوكراني اتهامات غيابية للجنرال باستخدام أسلحة كيميائية محظورة في الحرب على أوكرانيا.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، تم تسجيل أكثر من 4800 حالة استخدام روسي للذخائر الكيميائية بناء على أوامر كيريلوف منذ بداية الحرب.

وقال مصدر، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الأوكرانية تقف وراء اغتيال الجنرال الروسي.