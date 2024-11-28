فيديو يظهر هجوما روسيا واسعا على أوكرانيا.. شاهد لحظة وصول الصواريخ

فيديو يظهر هجوما روسيا واسعا على أوكرانيا.. شاهد لحظة وصول الصواريخالعالمنشر الخميس، 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر الإنترنت هجمات صاروخية روسية واسعة على أوكرانيا. ولم تتمكن CNN من التحقق من موقع هذه المقاطع، لكنها تبدو جزءًا من هجوم جوي أوسع نطاقًا.وفقًا للسلطات الأوكرانية، استهدف الهجوم الجوي الروسي منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا مع دخول الحرب فصل الشتاء الثالث. وأيضًا.. بوتين يصف ترامب بـ"الذكي".. ويرد بـ"مزحة" سوفييتية حول إمكانية استهداف مواقع سياسية في أوكرانياشاهد لحظة شن روسيا هجوما ضخمًا على أوكرانيا بعشرات الصواريخ والمسيّراتبقنبلة نووية ضخمة تزن 900 كيلوطن.. شاهد كيف هدد الروس قواعد الناتو في أوروباقراءة المزيدأمريكاأوكرانياروسياالجيش الأوكرانيالجيش الروسي