فيديو يظهر هجوما روسيا واسعا على أوكرانيا.. شاهد لحظة وصول الصواريخ

أظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها عبر الإنترنت هجمات صاروخية روسية واسعة على أوكرانيا. ولم تتمكن CNN من التحقق من موقع هذه المقاطع، لكنها تبدو جزءًا من هجوم جوي أوسع نطاقًا.

وفقًا للسلطات الأوكرانية، استهدف الهجوم الجوي الروسي منشآت البنية التحتية الحيوية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا مع دخول الحرب فصل الشتاء الثالث.

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