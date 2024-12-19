مُشرّع يكشف عدد قتلى جنود كوريا الشمالية في الحرب الروسية في أوكرانيا

(CNN)-- قال النائب بالبرلمان الكوري الجنوبي، لي سيونغ كوون، الخميس، نقلاً عن مسؤولين في المخابرات، إن من المعتقد أن نحو 100 جندي كوري شمالي قتلوا منذ إعلان نشرهم في منطقة كورسك بغرب روسيا.

وتشير تقديرات المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية إلى أنه تم نشر حوالي 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك، ويشارك بعضهم في المعارك ضد أوكرانيا.

وقال النائب الكوري الجنوبي، الذي أطلع على تقييمات جهاز المخابرات الوطني خلال اجتماع مغلق للجنة الاستخبارات البرلمانية، إن عدد القتلى وصل إلى حوالي 100 وعدد الجنود المصابين يصل إلى ما يقرب من 1000.

وقال لي إن وكالة المخابرات لاحظت دلائل تشير إلى أن الضحايا يشملون "مسؤولين على المستوى العام" وقد حدثت قبل الاشتباكات الأخيرة، نتيجة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الأوكرانية، وكذلك أثناء التدريبات.