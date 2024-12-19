نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

روسيا تشن هجومًا واسعًا على منشآت الطاقة في أوكرانيا

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(CNN)-- وصف الجنرال الأمريكي المتقاعد كيث كيلوغ، الذي رشحه دونالد ترامب مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا، الحرب بين البلدين بـ"قتال القفص"، وقال إن موسكو وكييف "مستعدتان للاستسلام".

وأضاف كيلوغ، خلال مقابلة مع قناة فوكس بيزنس الأمريكية: "أعتقد أن كلا الجانبين مستعدان"، مقارنا ترامب بحكم "لفصلهما"، وتابع: "أعتقد أنه جعل كلا الجانبين على استعداد للالتقاء في النهاية والتحدث".

وذكر: "كلا الجانبين يقولان حسنا ربما حان الوقت، ونحتاج إلى التراجع، إنه الوقت المثالي".

وتوقع أن تنتهي الحرب "هذا العام"، رغم أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان يقصد في غضون عام.

وكشف كيلوغ أنه يخطط للسفر إلى كييف في يناير/كانون الثاني من أجل "جمع المعلومات"، وانتقد اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية، الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، وقال إن كييف "ذهبت إلى أبعد مما ينبغي"، وأضاف: "هناك قواعد للحرب وهناك أشياء معينة لا ينبغي لك أن تفعلها لأنها ليست من قواعدها".