تحليل: مبعوث ترامب لأوكرانيا لديه خطة قد يستمتع بها بوتين لإنهاء الحرب

"العام المقبل قد يكون مُلحّاً لبوتين".. ما القصة؟

تحليل بقلم الزميل بـCNN، نيك باتون والش

(CNN)-- بمنشور واحد، أخبر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، العالم كيف قد تبدو نهاية الحرب الأوكرانية، وسيكون الأمر بمثابة طلب دبلوماسي كبير، على أقل تقدير، إذ كتب ترامب على منصة تروث سوشال الخاصة به: "يسعدني للغاية ترشيح الجنرال كيث كيلوغ للعمل كمساعد للرئيس ومبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا.. معًا، سنحقق السلام من خلال القوة، ونجعل أمريكا والعالم آمنًا مرة أخرى".

ومن خلال تعيين كيث كيلوغ مبعوثاً خاصاً له إلى أوكرانيا، اختار دونالد ترامب أيضاً خطة محددة للغاية معلنة مسبقاً لقضية السياسة الخارجية الشائكة المطروحة على جدول أعماله.

وقد عرض كيلوغ، مستشار الأمن القومي السابق لترامب البالغ من العمر 80 عامًا، خطته للسلام بشيء من التفصيل، حيث كتب لمعهد السياسة أمريكا أولاً في أبريل/ نيسان واصفا الحرب بأنها "أزمة يمكن تجنبها، والتي أدت، بسبب سياسات إدارة بايدن غير الكفؤة، إلى توريط أمريكا في حرب لا نهاية لها".

باختصار، سيؤدي وقف إطلاق النار إلى تجميد الخطوط الأمامية وسيضطر الطرفان إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولكن في التفاصيل الأطول يصبح الأمر معقدًا.

تغيير نمط التدخل الأمريكي

يقضي كيلوغ معظم وقته في توبيخ وانتقاد تصرفات بايدن، قائلاً إن إدارته قدمت القليل جدًا من المساعدات المميتة بعد فوات الأوان، ويقول إن قرار ترامب بتقديم أول مساعدة فتاكة لأوكرانيا في عام 2018 يجسد القوة اللازمة لمواجهة بوتين، وأن نهج ترامب الناعم تجاه رئيس الكرملين، وليس شيطنته كما فعل بايدن، سيمكنه من التوصل إلى اتفاق.

ويشير كيلوغ إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى التدخل في صراع آخر، وقد عانت مخزوناتها من الأسلحة من مساعدة أوكرانيا، مما يترك البلاد عرضة للخطر في أي صراع مع الصين بشأن تايوان، ويقول إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وهي في الحقيقة احتمال بعيد للغاية، وكانت قد عُرضت مبدئياً على كييف كتضامن رمزي، يجب تعليقها إلى أجل غير مسمى، "مقابل اتفاق سلام شامل وقابل للتحقق مع ضمانات أمنية".

وقبل كل شيء، تنص الخطة على أن السعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض يجب أن يصبح "سياسة رسمية للولايات المتحدة".

وتذكر الخطة أن المساعدات الأمريكية المستقبلية، التي من المرجح أن يتم تقديمها كقرض، ستكون مشروطة بتفاوض أوكرانيا مع روسيا، وستقوم الولايات المتحدة بتسليح أوكرانيا إلى الحد الذي يمكنها فيه الدفاع عن نفسها ووقف أي تقدم روسي آخر قبل وبعد أي اتفاق سلام، وربما يرجع تاريخ هذا الاقتراح الأخير إلى التقدم السريع الذي أحرزته موسكو في شرق أوكرانيا، كما أن المستوى المرتفع الحالي للمساعدات الأمريكية يجعل كيلوغ غير مرتاح بالفعل.

وينسب كيلوغ الفضل جزئيًا إلى مقال نشره ريتشارد هاس وتشارلز كوبشان عام 2023 في بعض الأفكار التالية.

تجميد الخطوط الأمامية

سيتم تجميد الخطوط الأمامية بوقف إطلاق النار وفرض منطقة منزوعة السلاح، ومقابل الموافقة على ذلك، ستحصل روسيا على تخفيف محدود للعقوبات، والتخفيف الكامل فقط عندما يتم التوقيع على اتفاق سلام يرضي أوكرانيا، ومن شأن فرض ضريبة على صادرات الطاقة الروسية أن يمول تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، ولن يُطلب من أوكرانيا أن تتخلى عن مسألة استعادة الأراضي المحتلة، ولكنها ستوافق على السعي إلى تحقيق هذه الغاية من خلال الدبلوماسية وحدها، وهي تتقبل أن "هذا سيتطلب اختراقاً دبلوماسياً مستقبلياً والذي ربما لن يحدث قبل أن يغادر بوتين منصبه".

هي (الخطة) بسيطة وسريعة في نهجها، لكنها تفتقر إلى التكيف مع ما ستطالب به موسكو، وقد استخدمت العملية الدبلوماسية من أجله في الماضي: متابعة التقدم العسكري بشكل ساخر، وسيؤدي تجميد الخطوط الأمامية إلى التعجيل ببضعة أشهر عنيفة للغاية، حيث تسعى موسكو للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض، لقد تجاهل الكرملين في الماضي وقف إطلاق النار وسعى إلى تحقيق أهدافه الإقليمية، وكثيراً ما كان ينكر ذلك صراحة.

ومن المرجح أن تحتاج المنطقة منزوعة السلاح إلى مراقبة، وربما وضع قوات حلف شمال الأطلسي، أو جنود من دول عدم الانحياز الأخرى، بين الجانبين. سيكون من الصعب الحفاظ على ذلك والموظفين، على أقل تقدير. سيكون هائلاً، ويمتد لمئات الأميال من الحدود، وسيتطلب استثمارًا ماليًا ضخمًا.

كما أن تسليح أوكرانيا إلى الحد الذي يمكنها من إيقاف التقدم الروسي الحالي والمستقبلي سيكون أمراً صعباً أيضاً. وتشير الخطة إلى أن الولايات المتحدة تصنع 14.000 قذيفة مدفعية شهريًا، والتي يمكن لأوكرانيا استخدامها خلال 48 ساعة فقط، ومن عجيب المفارقات هنا أن كيلوغ يريد من الولايات المتحدة أن تعمل على تسليح أوكرانيا بشكل أكبر، ولكنه في الوقت نفسه يتقبل حقيقة أنها لا تستطيع ذلك.

تغيير في القيم

يوفر سطران نظرة أوسع على تفكير الكاتبين الذين يقولات إن الأمن القومي، على الطريقة الأميركية أولاً، كان يدور حول الضروريات العملية وأن "استبدل بايدن نهج ترامب بنهج دولي ليبرالي يعزز القيم الغربية وحقوق الإنسان والديمقراطية"، قاعدة قاتمة للغاية يمكن من خلالها بناء تسوية بشأن الأمن الأوروبي.

ويضيف المقال أن بعض منتقدي المساعدات المستمرة لأوكرانيا، "يساورهم القلق بشأن ما إذا كانت المصالح الاستراتيجية الحيوية لأميركا على المحك في حرب أوكرانيا، واحتمال تورط القوات العسكرية الأميركية، وما إذا كانت أميركا متورطة في حرب بالوكالة مع روسيا يمكن أن تتصاعد إلى صراع نووي".

يوفر العنوانان السابقان الخلفية النهائية للاتفاق المقترح: أن حرب أوكرانيا تدور حول قيم لا نحتاج إلى إدامتها، ويتعين علينا أن نتراجع عن تهديد بوتين النووي، وهو عكس الوحدة الحالية حيث يعطي الغرب الأولوية لقيم أسلوب حياته وأمنه، استنادا إلى درس الثلاثينيات الذي لا يتوقف عن استرضاء الطغاة.

وتقدم الخطة لأوكرانيا فرصة طيبة لإنهاء العنف، في وقت تخسر فيه على جميع الجبهات، وتعاني من نقص حاد في القوى العاملة الأساسية، وهي عقبة قد لا تتغلب عليها أبدا، وهو أمر من المرجح أن تتفوق عليها روسيا دائما.

ولكنها (الخطة) تبدأ عملية يستمتع فيها بوتن الماكر والمخادع، بأن استغلال وقف إطلاق النار والضعف الغربي هو موطن قوته، وهي اللحظة التي ينتظرها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتتقبل الخطة الإرهاق الغربي، وأن إنتاجها من الأسلحة لا يستطيع مواكبة الوتيرة، وأن قيمها تعتبر تبذيرا.

الخطة تسوية قاتمة لحرب قاتمة، لكن هذا قد لا ينهيها، بل قد يفتح بدلاً من ذلك فصلاً جديداً حيث تبدأ الوحدة والدعم الغربي في الانهيار، ويصبح بوتين، سواء على طاولة المفاوضات أو على الجبهة، أقرب إلى أهدافه.