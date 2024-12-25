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أوكرانيا تكشف عن "خدعة" تستخدمها روسيا لإخفاء هوية جنود كوريا الشمالية

العالم
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(CNN)--  قال الجيش الأوكراني إن جنودا من كوريا الشمالية يقاتلون لصالح روسيا حصلوا على وثائق عسكرية مزورة تحمل أسماء ومواليد روسية، وسط مزاعم من كييف بأن روسيا تحاول إخفاء وجود مقاتلين أجانب في ساحة المعركة.

وذكرت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، في بيان، الأحد، أنها قتلت 3 جنود من كوريا الشمالية في منطقة كورسك غرب روسيا، واستولت على وثائقهم.

وأضاف البيان أن وثائق هويتهم العسكرية "تفتقر إلى جميع الطوابع والصور، ويتم إعطاء الأسماء العائلية بالطريقة الروسية، ويتم توقيع مكان الميلاد باسم جمهورية توفا"، في إشارة إلى منطقة روسية في جنوب سيبيريا على الحدود مع منغوليا، ولكن التوقيعات على الوثائق باللغة الكورية، مما "يشير إلى الأصل الحقيقي لهؤلاء الجنود".

وتابع: "هذه القضية تؤكد مرة أخرى أن روسيا تلجأ إلى أي وسيلة لإخفاء خسائرها في ساحة المعركة وإخفاء الوجود الأجنبي".

وتشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية والأوكرانية والكورية الجنوبية إلى أن عدد الجنود الكوريين الشماليين في روسيا يتراوح بين 11 ألفا و12 ألف جندي، وشارك بعضهم بالفعل في عمليات قتالية إلى جانب عشرات الآلاف من القوات الروسية للمساعدة في استعادة أجزاء من كورسك التي استولت عليها القوات الأوكرانية في أغسطس/آب.

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ووفقا لمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، يبدو أن القوات الكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة، ويتهم المسؤولون في كييف روسيا بمحاولة التستر على تورطها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن أوكرانيا تقدر مقتل أو إصابة أكثر من 3000 جندي كوري شمالي في كورسك.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي كبير إن كوريا الشمالية شهدت "عدة مئات" من الضحايا سواء قتلى أو جرحى في كورسك منذ أكتوبر/تشرين الأول. 

وقال أحد النواب الكوريين الجنوبيين إن من المعتقد أن حوالي 100 جندي كوري شمالي قُتلوا وأصيب ما يقرب من 1000 منذ نشرهم في كورسك، وفقا للاستخبارات.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية في 17 ديسمبر/كانون الأول إنه في غضون 3 أيام فقط، قُتل 50 جنديًا من كوريا الشمالية وجُرح 47 أثناء القتال إلى جانب القوات الروسية في كورسك.

وذكرت إحدى الوحدات الأوكرانية أن الكوريين الشماليين، الذين يرتدون زيا مختلفًا عن الزي الروسي، شنوا هجمات باستخدام "نفس التكتيكات كما كانت قبل 70 عامًا"، في إشارة واضحة إلى الحرب الكورية، حيث تم استخدام موجات من المشاة.

ولم تعترف موسكو ولا بيونغ يانغ رسميا بوجود قوات كورية شمالية في روسيا.

وقال زيلينسكي إن روسيا تحاول إخفاء خسائر القوات الكورية الشمالية في ساحة المعركة، وتلجأ إلى تكتيكات لإخفاء هوية الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في القتال.

وأضاف في بيان علىمنصة إكس (تويتر سابقا)، في 17 ديسمبر/كانون الأول، مع تعليق على مقطع فيديو يُظهر جنودًا روسًا يشعلون النار في جثث جنود كوريين شماليين: "يحاول الروس حرق وجوه الجنود الكوريين الشماليين الذين قتلوا في المعركة حرفيا".

وفي 15 ديسمبر، نشرت وحدة طائرات بدون طيار أوكرانية على الخطوط الأمامية مقطع فيديو يزعم أنه يظهر جثث أكثر من 20 جنديًا من كوريا الشمالية مصطفين في حقل جليدي، ولم تكن جودة الفيديو جيدة بما يكفي للتحقق من هويتهم.

وقال أندري كوفالينكو، وهو مسؤول في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الوحدة الأوكرانية التقطت اللقطات قبل أن تتمكن روسيا من إخلاء الجثث.

وأضاف كوفالينكو لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية: " هم يحاولون إخفاء تورط الكوريين الشماليين قدر الإمكان لذلك، فإنهم عادة ما يضعون هذه الجثث في صف واحد، ثم تصل المركبات المتعقبة وتنقل الجثث".

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