Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.غموض بمسار الطائرة الأذربيجانية وسبب عبورها بحر قزوين قبل تحطمها.. إليكم ما نعلم للآن - CNN Arabic

غموض بمسار الطائرة الأذربيجانية وسبب عبورها بحر قزوين قبل تحطمها.. إليكم ما نعلم للآن

العالم
نشر
4 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات ربما يكون هو الذي أسقط طائرة الركاب التي تحطمت في كازاخستان، بينما عثرت السلطات على الصندوق الأسود الثاني الذي تأمل أن يلقي الضوء على سبب الكارثة التي أودت بحياة العشرات من الأشخاص.

قال المسؤول الأمريكي، الخميس، إن العلامات تشير إلى أن نظامًا روسيًا ضرب رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية J2-8243 قبل تحطمها بالقرب من مدينة أكتاو، وأنه إذا تأكدت المؤشرات المبكرة في نهاية المطاف، فقد يكون الأمر يتعلق بحالة خطأ في تحديد الهوية، حيث أطلقت وحدات روسية سيئة التدريب النار بإهمال معتقدة أن أوكرانيا استخدمت طائرات بدون طيار، إليكم ما نعلمه للآن:

غموض بمسار الطائرة الأذربيجانية وسبب عبورها بحر قزوين قبل تحطمها.. إليكم ما نعلم للآن

مسار الطائرة

قالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، الأربعاء، إن رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية، باكو، إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان بجنوب روسيا، قبل أن تقوم بهبوط اضطراري على بعد حوالي 3 كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أن الطائرة غيرت مسارها بسبب الضباب الكثيف في غروزني.

وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24، أقلعت الطائرة، الأربعاء، الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت أذربيجان الرسمي (10:55 مساءً يوم الثلاثاء بالتوقيت الشرقي) وتحطمت بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة، ولم يوضح المسؤولون على الفور سبب عبور الطائرة بحر قزوين، حيث تقع باكو وغروزني إلى الغرب وأكتاو إلى الشرق.

02:07
فيديو جديد من داخل الطائرة الأذربيجانية يظهر ما حدث لجناحها قبل تحطمها بلحظات.. هل يحل اللغز؟

ماذا تكشف مقاطع الفيديو للحادث؟

تظهر مقاطع فيديو وصور للطائرة بعد تحطمها ثقوبًا في جسمها تشبه الأضرار الناجمة عن الشظايا أو الحطام، ولم يتم التأكد من سبب هذه الثقوب، في حين أبلغت الخطوط الجوية الأذربيجانية أذرتاج في البداية أن الحادث نتج عن اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أيضًا إن الطائرة تحطمت بعد اصطدامها بالطيور.

ومع ذلك، عارض رئيس المركز الأوكراني لمكافحة المعلومات المضللة، أندريه كوفالينكو، وهو جزء من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ذلك، مدعيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة "أسقطها نظام دفاع جوي روسي".

وجاء الحادث بعد فترة وجيزة من ضربات لطائرات بدون طيار الأوكرانية في جنوب روسيا. وأدى نشاط الطائرات بدون طيار إلى إغلاق المطارات في المنطقة في الماضي، وتم إغلاق أقرب مطار روسي على مسار رحلة الطائرة، صباح الأربعاء.

01:38
الطائرة الأذربيجانية.. خبير سلامة يشرح لـCNN عوامل أدت إلى خروج بعض الركاب سالمين من بين الحطام

ما هو رأي خبراء؟

قال خبير الاستخبارات والأمن والدفاع والرئيس التنفيذي لشركة سيبيلين لاستشارات المخاطر، جاستن كرامب، لراديو "بي بي سي 4"، الخميس، إن الطائرة التي أطلقت عليها روسيا النار هي "أفضل نظرية تناسب جميع الحقائق المتاحة التي نعرفها"، وأضاف أن الدفاعات الجوية الروسية كانت نشطة في غروزني في الوقت الذي تعرضت فيه الطائرة لأضرار.

وأشار إلى أنه "لا أعتقد أن هذا متعمد على الإطلاق"، مشيراً إلى أن روسيا "قلقة للغاية" بشأن الطائرات بدون طيار الأوكرانية النشطة بعيدة المدى والتي "لا يتم إسقاطها في كثير من الأحيان".

وقالت شركة Osprey Flight Solutions، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة تعمل على تحليل المخاطر الأمنية في قطاع الطيران، في تنبيه لشركات الطيران إنه "من المحتمل أن يكون نظام الدفاع الجوي العسكري الروسي قد أسقطها”، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى شبكة CNN، الخميس، نوع النظام الذي ربما أسقط طائرة الركاب، وتمتلك روسيا عدداً من الأنظمة المضادة للطائرات، من بينها منظومتها الصاروخية أرض جو المتطورة "إس 300" و"إس 400"، فضلاً عن نظام "بانتسير" متوسط ​​المدى وغيرها.

قد يهمك أيضاً

خرج "مكبرا" بعد سقوط الطائرة بمعجزة أنقدته و28 آخرين من أصل 67 مسافرا.. آخر تطورات تحطم الطائرة بكازاخستان

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.