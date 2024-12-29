نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

خبير لـCNN: كل الأدلة تشير إلى خطأ في تحديد هوية الطائرة الأذربيجانية أدى لإسقاطها

فيديو جديد من داخل الطائرة الأذربيجانية يظهر ما حدث لجناحها قبل تحطمها بلحظات.. هل يحل اللغز؟

ظهر وهو يكبر ويتشهد قبل لحظات من الكارثة.. شاهد ما قاله ناج من حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على ما يبدو" يتحمل المسؤولية عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان.

أثناء مغادرته الكنيسة في سانت كروا بجزر فيرجن الأمريكية، السبت، سأل مراسل بايدن عما إذا كان يجب أن يتحمل بوتين المسؤولية.

أجاب بايدن قبل أن يستقل سيارته التي كانت تنتظره: "على ما يبدو أنه فعل، لكنني لم أتحدث بعد مع فريقي".

ذكرت شبكة CNN أن بوتين اعتذر عن حادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية بعد دخولها المجال الجوي الروسي، لكنه لم تقل إن روسيا مسؤولة.

وقال بوتين في وقت سابق السبت إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية كانت نشطة عندما حاولت الرحلة الهبوط في غروزني، الشيشان، الأربعاء.

لم تتمكن الطائرة من الهبوط وحوّلت مسارها إلى اتجاه الشرق، وتحطمت في النهاية بالقرب من أكتاو، كازاخستان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصًا على متنها.

ولم يتأكد بعد سبب الحادث، لكن مسؤولا أمريكيًا قال لشبكة CNN الخميس إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نظاما روسيًا مضادًا للطائرات ربما أسقط طائرة الركاب. ولم يذكر بوتين في تصريحاته أن الدفاعات الجوية الروسية أصابت الطائرة.