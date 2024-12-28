ظهر وهو يكبر ويتشهد قبل لحظات من الكارثة.. شاهد ما قاله ناج من حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

(CNN)-- اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، عن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية بعد دخولها المجال الجوي الروسي في غروزني بالشيشان، الأربعاء الماضي، لكنه لم يقل إن روسيا مسؤولة عن الحادث.

وقال بوتين، السبت، إن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية كانت نشطة عندما حاولت الطائرة الهبوط في غروزني"، بحسب الكرملين. وبعد أن فشلت في الوصول إلى المطار، غيرت الطائرة مسارها شرقا، وتحطمت في النهاية بالقرب من أكتاو بكازاخستان، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا ممن كانوا على متنها.

ولم يتم تأكيد سبب الحادث بعد، لكن مسؤولا أمريكيا قال لشبكة CNN، الخميس، إن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أسقط طائرة الركاب. وخلال تصريحاته، لم يقل بوتين إن الدفاعات الجوية الروسية استهدفت الطائرة.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين "اعتذر عن حقيقة وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي"، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف.

وأضاف الكرملين أن الطائرة "حاولت مرارا الهبوط في مطار غروزني" ولكن في الوقت نفسه، تعرضت مناطق "غروزني وموزدوك وفلاديكافكاز لهجمات من طائرات بدون طيار قتالية أوكرانية، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية هذه الهجمات".

وقال بيان الكرملين إن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية في هذه الكارثة.