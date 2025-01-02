(CNN)—قالت شركة "تورو" إن منصتها استخدمت لتأجير المركبات المستخدمة في الهجوم المميت في نيو أورلينز وانفجار السيارة أمام مدخل فندق ترامب في لاس فيغاس.

Credit: Alcides Antunes

وتورو هي شركة تدير منصة على الإنترنت تسمح لأصحاب السيارات بتأجير سياراتهم.

وكتب متحدث باسم الشركة في بيان لشبكة CNN: "نحن نتعاون بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون أثناء التحقيق في كلا الحادثين.. لا نعتقد أن أيًا من المستأجرين المتورطين في هجمات لاس فيغاس ونيو أورليانز كان لديه خلفية إجرامية من شأنها أن تحدد هويتهما على أنها تهديد أمني."

وفي نيو أورليانز، زُعم أن سيارة فورد F-150 Lightning مستأجرة عبر تورو تم استخدامها من قبل المشتبه به، الذي حددته السلطات باسم شمس الدين جبار، والذي يقول المسؤولون إنه قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بعد أن صدمت الشاحنة الصغيرة حشدًا في شارع خلال احتفالات رأس السنة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأمر باعتباره "عملاً إرهابيًا".

وفي لاس فيغاس، قُتل شخص مجهول بعد انفجار شاحنة تيسلا سايبر ترك خارج فندق ترامب صباح الأربعاء. وتحقق السلطات فيما إذا كان هذا هجومًا إرهابيًا وتعتقد أنه تم استخدام الألعاب النارية وخزانات الغاز ووقود التخييم في الانفجار.