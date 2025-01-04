بعد هجوم نيو أورليانز.. شاهد ما فعله موسيقيون ورجال دين في شارع بوربون

(CNN)-- عُثر على 3 ملفات صوتية بمنصة ساوند كلاود قام حساب يحمل اسم شمس الدين جبار المشتبه به في الهجوم الذي شهدته مدينة نيو أورليانز الأمريكية، ليلة رأس السنة، عرض فيها جانبا من وجهات نظره الدينية.

وكان شارع بوربون الشهير في نيو أورليانز تحول إلى مسرح جريمة مروعة بعد ساعات قليلة من العام الجديد، عندما دهس سائق يشتبه انه جبار شاحنة صغيرة تزن ثلاثة أطنان حشودًا من المحتفلين برأس السنة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين فيما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

ويتطابق الصوت المسموع في التسجيلات على ساوند كلاود مع مقاطع فيديو أخرى لجبار قامت شبكة CNN بمصادقتها.

ويحتوي الحساب على شكل مختصر لاسمه، ويقول إن المستخدم موجود في هيوستن، حيث كان يقيم جبار.

وتعتبر هذه التسجيلات أوضح مؤشر عن وجهات نظر جبار الدينية، حيث شبه في أحد التسجيلات، الموسيقى والعزف على الآلات بـ"صوت الشيطان"، وهو العنوان الذي أطلقه على الملف.

وذكر أن "صوت الشيطان هو وسيلة لإضلال الناس عن سبيل الله"، وتابع أنه يعتقد أن الآلات الموسيقية لها "تأثيرعلى القلب، وهذا التأثير يدفع الإنسان تدريجياً إلى أشياء حرمها الله علينا".