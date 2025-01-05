دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فرض عقوبات على شركة حماية الكترونية مقرها الصين وذلك "لتورطها في برامج البوت نت الضارة".

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة في هذا اليوم عقوبات على شركة الأمن الإلكتروني (Integrity Technology Group)، التي تم تأسيسها باسم (Integrity Tech) ومقرها بكين، والتي لها روابط بوزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لدورها في العديد من حوادث التدخل في أجهزة كومبيوتر لضحايا من الولايات المتحدة".

وتابع قائلا إن "شركة (Integrity Tech) هي شركة كبيرة متعاقدة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية ولها علاقات بوزارة أمن الدولة. وهي تقدم خدمات لمكاتب الدولة وأمن الدولة للمجالس المحلية والأمن العام، بالإضافة إلى متعاقدين حكوميين آخرين للأمن الإلكتروني في جمهورية الصين الشعبية. وكان القراصنة الإلكترونيين، الذين مقرهم في جمهورية الصين الشعبية، والمعروفين لدى القطاع الخاص باسم Flax Typhoon، يعملون بتوجيه من حكومة جمهورية الصين الشعبية، يستهدفون البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها. ونجح قراصنة Flax Typhoon في استهداف العديد من الشركات الأمريكية والأجنبية والجامعات والوكالات الحكومية الأمريكية وكذلك مقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات الإعلامية".

وأضاف: "وزارة العدل، وبتاريخ الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر، أعلنت عن عملية مرخصة من المحكمة لتعطيل شبكة الروبوتات التي تتكون من 200 ألف جهاز مستخدم مصاب بفايروس (Integrity Tech) في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وإن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركاء منظمة (Five Eyes)، أصدرت تحذيرا عاما بشأن الأمن الإلكتروني يوضح بعض التكتيكات التي تستخدمها الجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بجمهورية الصين الشعبية وتوفر المعلومات الفنية للمدافعين عن الشبكات لمعالجة هذه التهديدات".

وختم ميلر بيانه قالا: "تعكس هذه الجهود بين الوكالات نهجنا الحكومي بأكمله في الحماية الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية التي توجهها جمهورية الصين الشعبية للأمريكيين وأنظمتنا الحيوية وكذلك أنظمة حلفائنا وشركائنا. كما ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة والشعب الأمريكي من الجهات الفاعلة الإلكترونية غير المسؤولة والمتهورة".