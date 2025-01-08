(CNN)— قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كان بإمكانه الفوز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه أعرب عن عدم اليقين بشأن قوته للمضي قدما بولاية ثانية.

جاء ذلك في مقابلة لبايدن، الذي انسحب من السباق الرئاسي في يوليو/ تموز بعد أداء سيئ في مناظرة أمام ترامب في يونيو/ حزيران، مع صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، حيث قال: "من الافتراض أن أقول ذلك، لكنني أعتقد نعم، بناءً على استطلاعات الرأي (كان سيفوز)"، وعند سؤاله عمّا إذا كان سيتمكن من الخدمة لمدة أربع سنوات إضافية (كرئيس لأمريكا)، أقر بايدن قائلاً: "لا أعرف".

وواجه بايدن، البالغ من العمر الآن 82 عامًا ويعتبر أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، أسئلة مستمرة حول عمره وقدرته على الخدمة طوال فترة رئاسته.

وفي سياق منفصل في المقابلة ذاتها، دافع بايدن، عن قراره بالعفو عن نجله هانتر بايدن، وسط تساؤلات حول السابقة التي ستحددها هذه الخطوة لمن يخلفه في هذا المنصب، حيث قال للصحيفة: "قصدت ما قلته عندما سئلت عما إذا كنت سأعفو عن ابني"، مؤكدا أنه اقتنع بإصدار العفو لأنه "أولاً، أنه (هانتر) دفع جميع ضرائبه. لقد دفع لهم متأخرا. كان يحارب مشكلة المخدرات. وقد تغلب عليها. لقد كان متماسكًا ورصينًا منذ ما يقرب من ست سنوات حتى الآن، والشيء الثاني الذي اكتشفته هو أنه عند شراء سلاح، في ذلك الوقت، عليك التوقيع على استمارة إذا كنت تحت تأثير أي شيء، ولا أعرف ما إذا كانوا قد حصلوا على هذا التوقيع أم لا".

وكان هانتر بايدن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن 25 عاما، وغرامة تبلغ 750 ألف دولار بتهمة حيازة السلاح، كما واجه عقوبة تصل إلى السجن 17 عاما بتهمة التهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية وعدم دفع الضرائب.