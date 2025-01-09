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(CNN)-- قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن طائرات بدون طيار أوكرانية ضربت عمق روسيا في هجوم ليلي استهدف منشأة نفطية تخدم مطارًا عسكريًا في مدينة إنجلز، على بعد حوالي 400 ميل من الحدود.

وأبلغ مسؤولون أوكرانيون عن حريق هائل في مستودع النفط كومبينات كريستال، الذي يوفر الوقود لمطار إنجلز -2 العسكري في منطقة ساراتوف، حيث يتمركز أسطول القاذفات الإستراتيجية الروسية.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين، في منشور على تطبيق "تليغرام"، الأربعاء، إن اثنين على الأقل من رجال الإطفاء الروس قُتلوا أثناء استجابتهم للحريق، مضيفا أن متخصص آخر دخل المستشفى.

وأظهرت الصور التي حددتها جغرافيا شبكة CNN، كرات كبيرة من اللهب تضيء سماء الليل، وتستمر أعمدة الدخان في التصاعد من الموقع صباح الأربعاء.

وقال الجيش الأوكراني إن "تدمير مستودع النفط يثير تحديات لوجستية كبيرة أمام الطيران الاستراتيجي للمحتلين الروس ويقلل بشكل كبير من قدرتهم على ضرب المدن الأوكرانية المسالمة والأهداف المدنية".

ولعبت ضربات الطائرات بدون طيار بعيدة المدى دورًا بارزًا خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ومع تزايد استنزاف الحرب البرية، نقلت كييف المعركة على نحو متزايد إلى السماء وحققت نجاحا كبيرا، حيث سعت إلى تعطيل الخدمات اللوجستية الروسية، وإتلاف مخزوناتها من الأسلحة وإشعال النار في منشآتها النفطية.