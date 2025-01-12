نشر الأحد ، 12 يناير / كانون الثاني 2025

قبل وبعد.. شاهد حجم الدمار الذي خلفته حرائق غابات لوس أنجلوس

مع استمرار اشتعالها.. لقطات ليلية تم توثيقها بتقنية الفاصل الزمني لحرائق الغابات في لوس أنجلوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع إصدار السلطات الأمريكية أوامر إخلاء للسكان في نطاق حرائق الغابات المٌشتعلة في مقاطعة لوس أنجلوس، انتشر مقاطع فيديو تستند إلى روايات غير صحيحة حول التطورات الجارية في جنوب ولاية كاليفورنيا.

واحتوى أحد المقاطع المنسوبة إلى تداعيات الحرائق، مشاهد تُظهر زحامًا ممتدًا على طريق باعتباره لـ"أكبر عملية نزوح في تاريخ أمريكا".

وجمعت نسخ عديدة من المقطع، لا سيما عبر منصة إكس، مئات الآلاف من المشاهدات، ونالت إحداها أكثر من مليون و100 ألف مشاهدة على الأقل.

لقطة شاشة لأحد المنشورات التي احتوت الفيديو مع سياق مُضلل

أظهر تحقق موقع CNN بالعربية عدم وجود ارتباط بين المقطع وحرائق لوس أنجلوس، وإنما يعود إلى زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى دولة تيمور الشرقية، بدأها في 9 سبتمبر/أيلول 2024.

حينها، تجمع عدد كبير من سكان تيمور الشرقية للتعبير عن سعادتهم بالزيارة. وشارك حوالي 600 ألف شخص في قداس أحياه البابا فرنسيس في ديلي، عاصمة البلاد، حسب تقارير إخبارية.

ويمكن ملاحظة صورة البابا في الثانية 16 من الفيديو، إلى جانب علم تيمور الشرقية.

ظهور صورة بابا الفاتيكان خلال الفيديو

وأنتج بحثنا عن الوصول إلى إحدى النسخ الأصلية الأولى للفيديو، وكانت منشورة في حساب على موقع تيك توك في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما تبيّن أن زاوية تصوير الفيديو الأصلي كانت مختلفة عن زاوية الفيديو المتداول، وهي ممارسة شائعة لدى صانعي المعلومات المُضللة، حيث يتلاعبون فيها عن طريق عكس زاوية الرؤية عن طريق أدوات تحرير اللقطات المصورة.

في وقت سابق، تم تداول الفيديو بسياقات مُضللة أخرى إبان وصول إعصار ميلتون إلى سواحل ولاية فلوريدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يمكنك تجربة القيام بعملية بحث في منصة إكس، باستخدام عبارة "أكبر عملية نزوح في تاريخ أمريكا"، ثم العودة قليلا إلى الماضي في نتائج البحث، لتلاحظ أنه تم مشاركته على نطاق واسع بزعم أن ذلك كان سببه إعصار فلوريدا، لكن الثابت هو أنه المقطع من تيمور الشرقية خلال زيارة بابا الفاتيكان.