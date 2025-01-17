قُبض عليه متلبسًا.. السلطات تعتقل مشتبهًا به بتهمة الحرق العمد في لوس أنجلوس

(CNN)-- قال مسؤولون في إدارة الغابات والحماية من الحرائق في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، الخميس، إن حريق منطقة باليسايدس تم احتواءه الآن بنسبة 27٪ مع عدم وجود نمو إضافي خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال رئيس عمليات الإطفاء في كاليفورنيا، كريستيان ليتز، إن رجال الإطفاء واصلوا استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء للبحث عن النقاط الساخنة حول محيط الحريق ويعملون على التأكد من إطفاء جميع مصادر الحرارة.

وقال مسؤول عمليات الإطفاء في المنطقة، جيم هدسون، إن أكثر من 5000 من رجال الإطفاء يعملون في الحادث، بمن في ذلك رجال الإطفاء الذين وصلوا من إسرائيل، الخميس، بالإضافة إلى رجال إطفاء من كندا والمكسيك.

ويذكر أن صلاحية تحذيرات العلم الأحمر انتهت في جبال سان غابرييل الغربية وجبال سانتا سوزانا وممر I-5، حيث يتوقع طقس أكثر ملاءمة لمنطقة مقاطعة لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع.